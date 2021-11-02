Советский моряк вспомнил о первых завозах японских машин в СССР

Первые завезенные в СССР японские машины полагались в основном капитанам кораблей и их старшим помощникам. Об этом в рамках спецпроекта «Русский форсаж» рассказал бывший моряк, фотограф и художник Михаил Павин, ходивший на торговых судах в советское время.

По его словам, решение о том, кому давать в награду за труд японскую иномарку, принималось на специальных партийных собраниях. «Поначалу они держались в секрете, но со временем приобрели формальный характер», — говорит Павин.

Самый же первый «гражданский» японский автомобиль появился во Владивостоке в 1977 году — это был Nissan Cedric. Как рассказал журналист Василий Авченко, автор книги «Правый руль», этот просторный седан бизнес-класса принадлежал начальнику Дальневосточного морского пароходства Валентину Бянкину.

Кроме того, японские машины полагались некоторым докерам (портовым грузчикам — прим. «Ленты.ру») в качестве премий.

Ранее Авченко в рамках спецпроекта «Русский форсаж» рассказал, что первые японские машины в СССР привозили моряки торгового флота. В 1970-1980-е годы Дальневосточное морское пароходство (ДВМП) было одним из важнейших источников валютных поступлений — корабли ходили между иностранными портами довольно часто, и моряки практически не возвращались с пустыми руками. Начинали моряки, как правило, с различных импортных вещей и техники.

Спецпроект «Русский форсаж» посвящен жизни автолюбителей Дальнего Востока и необычной автомобильной культуре, которая начала формироваться в регионе еще в советское время. Уже в 1980-е в Приморье начали завозить первые японские машины. Со временем во Владивостоке возник огромный авторынок, который расцвел в 1990-е годы. Активное развитие автомобильной культуры повлияло на формирование интересов молодых россиян и способствовало появлению в регионе первых российских дрифтеров.