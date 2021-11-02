В российском регионе порекомендовали перевести на удаленку непривитых работников

В Свердловской области работодателям порекомендовали перевести на удаленный режим работы сотрудников, которые не вакцинировались хотя бы одним компонентом препарата от COVID-19. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков, его слова передает ТАСС.

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Он также отметил, власти области сдвинут крайний срок вакцинации вторым компонентом с 15 декабря на 1 декабря. Рекомендации будут опубликованы в ближайшее время, добавил Креков.

Ранее в регионе ввели режим самоизоляции для непривитых жителей старше 65 лет. Кроме того, в области действует режим QR-кодов для посещения театров, кинотеатров, выставок, салонов красоты, фитнес-центров и других общественных мест.

Также с 4 ноября по региону начнет действовать правило, согласно которому подростков перестанут пускать в торговые центры без сопровождения родителей.