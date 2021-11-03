Провал дороги в «Москва-сити» попал на видео

На Краснопресненской набережной в Москве произошел провал грунта на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Последствия инцидента попали на видео, кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

По информации канала, грунт провалился на территории комплекса «Москва-сити», возле строительной площадки ЖК Capital Towers на Краснопресненской набережной. Столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале сообщает, что движение на участке набережной до 1-го Краснопресненского проезда временно перекрыто, ведутся дорожные работы. По предварительным данным, пострадавших нет, информация уточняется.

Источник «Агентства Москва» добавил, что в результате инцидента пострадали бытовки, забор, столбы и дорога. По его словам, в район происшествия направлена спецтехника департамента Москвы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Ранее во Владивостоке зафиксировали серьезное происшествие на дороге. Тягач с экскаватором повредил и обрушил железнодорожный мост в районе улицы Спортивная российского города. Большегруз двигался в сторону улицы Луговой и, проезжая, зацепил конструкцию переправы. Часть моста рухнула на проезжую часть левой полосы дороги.