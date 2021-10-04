В российском городе на дорогу рухнул мост

Во Владивостоке тягач с экскаватором обрушил железнодорожный мост

В понедельник, 4 октября, во Владивостоке зафиксировали серьезное происшествие на дороге. Тягач с экскаватором повредил и обрушил железнодорожный мост в районе улицы Спортивная российского города, сообщает издание «Московский комсомолец» со ссылкой на оперативные службы.

ЧП произошло около 19:00 по местному времени, под низким мостом проехал тягач с экскаватором. Большегруз двигался в сторону улицы Луговой и зацепила конструкцию переправы, проезжая под ней. Часть моста рухнула на проезжую часть левой полосы дороги.

На месте работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным полиции, в дорожном происшествии никто не пострадал. Жители Владивостока сообщили о серьезных пробках из-за аварии.

В конце августа обрушение автомобильного моста произошло в Волгоградской области, когда на аварийную переправу вопреки запрещающим знакам въехал грузовик. Машина Renault с щебнем массой около 50 тонн проехала один пролет и провалилась в образовавшуюся из-за повреждения дороги дыру.