Сын Кадырова нокаутировал соперника на турнире по боксу

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли одержал победу в показательном поединке по правилам любительского бокса на турнире для профессиональных спортсменов «Время Легенд 7». Об этом сообщается на странице странице его менеджера в Instagram.

14-летний Кадыров победил техническим нокаутом представителя Северной Осетии Хетага Хаткарова. После победы он поблагодарил болельщиков за поддержку, а также отдельно отметил талант своего соперника.

Участие своего сына в поединке 3 ноября анонсировал глава Чечни. Он обратил внимание на то, что мальчик будет соревноваться наравне со взрослыми соперниками.

До этого Эли Кадыров участвовал в турнире по боксу «Время Легенд 6» вместе с 13-летним Адамом, который прошел в апреле в Грозном. Подросток победил Рахима Кодзоева единогласным решением судей, а победа Адама над спортсменом из Кабардино-Балкарии Асланом Биттировым вызвала вопросы у зрителей. Они обратили внимание, что рефери начал отсчитывать нокдаун, несмотря на то, что Биттиров не касался пола рукой или коленом. После этого из угла представителя Кабардино-Балкарии выбросили полотенце в знак признания поражения.