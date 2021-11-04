Космонавты поздравили россиян с Днем народного единства

Видео: @roscosmos

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта Международной космической станции (МКС) 4 ноября поздравили россиян с Днем народного единства. Видеообращение опубликовано в Twitter госкорпорации.

«Сегодня мы хотим пожелать всем вам никогда не терять, а хранить и беречь это чувство народного единства, братское чувство всех россиян, проживающих на необъятной территории нашей великой родины. Будьте здоровы и берегите своих близких», —сказал Дубров.

Шкаплеров, в свою очередь, напомнил, что в День народного единства россияне отдают дань памяти событиям 1612 года, когда первое народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от интервенции в едином духовном и военном порыве.

Ранее россияне назвали самый важный праздник в году. На первом месте оказался День Победы. За его важность высказались 95 процентов опрошенных. Вторую строчку занял Новый год — за него проголосовали 94 процента респондентов, а 92 процента высказались в пользу дня рождения. Кроме того, положительную оценку опрошенные дали Международному женскому дню и Дню защитника отечества — по 90 и 89 процентов соответственно. Рейтинг в 81 процент получил День России, а в 75 процентов — День народного единства.

