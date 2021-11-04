В Москве задержали участников «Русского марша»

На станции метро «Пушкинская» в Москве задержали предполагаемых участников «Русского марша». По данным ТАСС, задержаны уже более 15 участников несанкционированной акции националистов.

Участники акции планировали собраться в метро и поехать митинговать на указанную точку. В настоящее время на «Пушкинской» дежурит ОМОН, указывает РИА Новости. В центральном оргкомитете самого «Русского марша» РБК рассказали о 18 задержанных. «На мероприятие это не повлияет. Оно продолжается по плану. И можно даже сказать, что отчасти уже состоялось», — подчеркнул представитель движения.

Ранее в Москве задержали организатора шествия националистов «Русский марш» Никиту Зайцева. Он уточнил, что ему «вменяют нарушение статьи 19.3 КоАП РФ за якобы отказ предоставить полицейским паспорт». Позднее Зайцева арестовали: он получил 10 суток за неповиновение законному требованию сотрудника правопорядка. Зайцев говорил, что формальной причиной стал отказ показывать паспорт полицейским и проследовать за ними в служебную машину. На акции «Русского марша» в 2020-м были задержаны несколько десятков человек.

Накануне длинных выходных МВД России заявило, что поступает информация о планах провести в нерабочие дни с 4 по 7 ноября несогласованные публичные мероприятия в ряде субъектов страны. «Напоминаем, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Органами власти субъектов Российской Федерации приняты правовые акты, запрещающие проведение массовых акций. За их нарушение предусмотрена административная ответственность», — заявили в МВД.