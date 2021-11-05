Макрон обратится к французам

Президент Франции Эммануэль Макрон обратится к нации в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса в стране. Об этом заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, сообщает ТАСС.

«Очень скоро президент вновь обратится к нации», — сказал он журналистам во время посещения центра вакцинации в Париже. По словам Атталя, французский президент в своем обращении намерен затронуть вопросы вакцинации, экономического восстановления и некоторые реформы.

Как уточняет Agence France-Presse, Макрон может выступить перед жителями страны уже вечером во вторник, 9 ноября, то есть за пять месяцев до первого тура президентских выборов.

Ранее Эммануэль Макрон вручил временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангеле Меркель одну из главных наград Франции, Большой крест Ордена Почетного легиона, и поблагодарил ее за вклад в развитие Европы. Он уточнил, что Меркель во многом для него была примером.