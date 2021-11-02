Франция отказалась от угроз рыбной промышленности Британии

Париж отложил решение о введении санкций против рыбной промышленности Британии. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает BBC News.

Министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Британии Джордж Юстис рассказал, что французская сторона отказалась от дальнейшей эскалации конфликта. «Мы очень приветствуем тот факт, что Франция решила не продолжать свои угрозы, и мы намерены продолжить конструктивные переговоры», — подчеркнул он.

Юстис также рассказал в беседе со Sky News, что французские власти освободили задержанный ранее британский рыболовецкий траулер Cornelis Gertjan.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел (МИД) Британии дало Франции 48 часов и призвало отказаться от угроз британской рыболовной промышленности. В случае несоблюдения указанного срока Лондон пригрозил принять меры и воспользоваться механизмами торгового соглашения с Евросоюзом.

Спор о квотах на рыбную ловлю стал одной из причин Brexit, после которого Великобритания надеялась проводить более самостоятельную политику. Однако полностью устранить разногласия не удалось. В конце октября Франция, недовольная поведением Соединенного Королевства, захватила в своих водах британское рыболовецкое судно Cornelis Gertjan.