Макрон вручил Меркель одну из главных наград Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон вручил временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангеле Меркель одну из главных наград Франции, Большой крест Ордена Почетного легиона, и поблагодарил ее за вклад в развитие Европы, пишет РИА Новости.

Выступая в речью по случаю вручения престижной награды, глава Франции уточнил, что Меркель во многом для него была примером. «Я хотел бы поблагодарить тебя за то, что ты так многому меня научила... Спасибо, дорогая Ангела, за все, что ты сделала для нашей Европы», — отметил Макрон. По его словам, на посту канцлера, «несмотря на все потрясения», она усердно добивалась сохранения единства Европы.

В среду, 3 ноября, Макрон с почестями принял Меркель во французском винодельческом регионе Бургундия. Меркель будет временно исполнять обязанности канцлера до создания нового правительства Германии. Выборы в бундестаг ФРГ состоялись 26 сентября. На данный момент партии обсуждают возможности для формирования коалиции.

В августе глава Украины Владимир Зеленский вручил Меркель высшую государственную награду «Орден Свободы» и поблагодарил «за твердую поддержку Украины в ключевых вопросах».