Киев заявил о блокировке Россией поставок угля из Казахстана

Глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус Верховной рады Украины обвинил Россию в блокировке поставок угля Киеву из Казахстана. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам депутата, все соответствующие поставки в ноябре заблокированы. Он отметил, что блокировка идет «на уровне РЖД, которая не подтверждает транзит вагонов с таким углем через РФ». Герус уточнил, что ограничение наложено только на энергетический уголь и не касается поставок коксующегося угля.

Крупнейшие украинские компании тепловой генерации покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Его дефицит возник в стране с начала года, поэтому на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС.

По информации Forbes, за первое полугодие Казахстан отправил на Украину 491,7 тысячи тонн угля.

Нет бумаг — нет угля

Ранее в Москве предупредили о прекращении поставок угря на Украину с 1 ноября. В Минэкономразвития объяснили, что поставки прекратятся из-за растущего спроса в России и необходимости обеспечить внутренний рынок. Представители ведомства добавили, что в последние годы Россия являлась основным поставщиком угля промышленных и энергетических предприятий Украины, невзирая на сложные политические отношения.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских указал, что прекращение поставок связано с отсутствием новых договоров между Киевом и российскими угольными компаниями, и в этом вопросе нет политики.

Почему Россия кому-то что-то должна давать без договора? Если бы был договор, то были бы поставки. Нет договора — нет поставок депутат Игорь Ананских о прекращении поставок угля Украине

В первом полугодии Украина нарастила импорт российского угля на 12,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 6,7 миллиона тонн. Российские поставщики заработали на этом 587,8 миллиона долларов.

Категоричное «нет»

Киев отказался просить Москву возобновить поставки угля при каких-либо обстоятельствах.

Нет, вообще нет, никак министр энергетики Украины Герман Галущенко

25 октября оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» заявил о серьезном дефиците угля. Запасы топлива на складах энергокомпаний страны с 18 октября сократились на 6,5 процента до 583,4 тысячи тонн. Это почти в пять раз меньше, чем должно быть. Из-за этого в течение последнего месяца каждый второй блок государственных теплоэлектростанций (ТЭС) перестал функционировать. После этого Герус назвал позицию Москвы о прекращении поставок «похожей на энергетическую войну».

Ранее сообщалось, что Украина получит две партии угля из США, общий объем составит 150 тысяч тонн. Первая партия топлива ожидается в декабре этого года, вторая — в январе 2022-го. Это уже второй угольный контракт между США и Украиной. Первый был подписан ранее в августе на поставку 75 тысяч тонн угля.