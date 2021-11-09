Интернет и СМИ
 
Последние новости
Собянин ответил на вопрос о новых мерах по коронавирусу в Москве
Попова оценила влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом
В Минздраве назвали число привившихся от гриппа россиян
Россия уличила США в подготовке к обострению в Донбассе
Польша обвинила Белоруссию в препятствовании гуманитарной помощи мигрантам
В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых
Глава Минздрава рассказал о результатах нерабочих дней
В России предложили называть противников вакцинации террористами
В Госдуме поддержали законопроект об отмене обязательного техосмотра
Спецпредставитель Путина призвал Финляндию и Швецию на борьбу с живопырками
Новости партнеров
Прослушать новость

Раскрыты детали дела против проекта о вымышленном депутате Наливкине

Режиссер видео о Наливкине Клочков назвал дело против проекта натягиванием совы на глобус
Перейти в «Мою Ленту»
Виталий Наливкин
Виталий Наливкин
Фото: @barakuda_usk

Автор и продюсер проекта BARAKuda, выпускающего интернет-сериал про вымышленного депутата Виталия Наливкина, Андрей Клочков рассказал о деталях заведения на съемочную группу уголовного дела о хулиганстве. В разговоре с «Лентой.ру» он сообщил, что режиссеру, операторам и авторам проекта грозит от пяти до восьми лет лишения свободы за использование пиротехники в общественном месте и нарушение общественного порядка. По версии Клочкова, полиции был необходим предлог для того, чтобы закрыть проект.

Во вторник, 9 ноября, стало известно, что в отношении Клочкова и других участников съемочной группы завели уголовное дело по части 3 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств»). В их квартирах прошли обыски. По предварительным данным, поводом для возбуждения дела и обысков стало видео, на котором Наливкин решает проблему некачественных остановок при помощи гранатомета.

Натягивание совы на глобус

Клочков сообщил, что обыски в творческой студии проекта BARAKuda прошли 4 ноября. «В нашу творческую студию ворвались люди в масках, положили нас всех лицом вниз, изъяли всю нашу съемочную аппаратуру, личные телефоны и зачитали нам постановление о возбуждении уголовного дела», — поделился режиссер.

Команде проекта рассказали, что полтора месяца назад они сняли ролик в пригороде Уссурийска, в котором нарушили часть 3 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

«Там по сюжету Наливкин сносил памятник, который являлся нашим реквизитом, и обезвреживал подозрительный объект на автобусной остановке. Нами применялись пиротехнические эффекты. После все было приведено в первозданный вид. То есть никаких повреждений там не было. После выхода ролика никаких вопросов к нам не возникало. Через неделю местная полиция проверяла это место и подтвердила, что мы не нанесли никакого ущерба. Полтора месяца все было нормально, ролик набирал популярность, а затем видимо решили к нам придраться. Возникло какое-то заявление, что якобы мы нанесли ущерб городской инфраструктуре. Это заявление послужило основанием для возбуждения уголовного дела», — рассказал Клочков.

Режиссер проекта связывает возбуждение против команды BARAKuda уголовного дела с тем, что правоохранительные органы искали подходящий предлог для того, чтобы закрыть проект.

«Мы в данной ситуации не считаем себя преступниками и нарушителями тех статей, которые нам приписывают, потому что все происходило в абсолютно безлюдном месте. Никакого общественного порядка мы не нарушали. По какой причине у правоохранителей возникло желание возбудить по этому поводу уголовное дело, мы до сих пор понять не можем. У нас есть предположение, из-за чего это произошло. Никакая остановка их не интересует, им просто нужен был какой-то предлог, чтоб рот нам закрыть и прижучить. Что у них на уме — я не знаю, но это явно не наши местные уссурийские полицейские инициировали. По нам работает краевое управление экономической безопасности. А им естественно поступают распоряжения из центральных аппаратов», — предположил Клочков.

Режиссер проекта подчеркнул, что авторы роликов BARAKuda никогда не преследовали цель кого-то оскорбить, унизить чье-то достоинство или создать условия, в которых бы нарушался общественный порядок. «Мы не подрывали городскую инфраструктуру, политический строй. Данные действия со стороны правоохранительных органов мы расцениваем как полнейший беспредел. По какой причине мы должны считать себя преступниками и уголовниками? Обвинение в таких тяжких статьях мы отказываемся воспринимать и как-то логически для себя обосновывать», — резюмировал он.

Членам съемочной группы грозит от пяти до восьми лет лишения свободы, уточнил Клочков. «В данной конкретной ситуации мы рассчитываем на поддержку общественности. Конечно, мы рассчитываем на юридическую помощь. Потому что как можно вообще такое наблюдать. Почему надо на нас уголовку вешать? Это явное натягивание совы на глобус. Вопиющий бред, возведенный в десятикратную степень», — заключил он.

21 октября сообщалось, что суд вынес приговор ранее неоднократно судимой Ларисе Кривоносовой, которая спародировала официального представителя МВД России, генерал-майора полиции Ирину Волк в интернет-сериале про Наливкина. Уточнялось, что ее признали виновной по статье 314.1 УК РФ («Неоднократное несоблюдение административных ограничений») и приговорили к трем месяцам колонии общего режима.

Клочков позднее заявил, что решение суда никак не повлияет на творческую деятельность проекта BARAKuda. По его словам, все сценарии и сюжеты с Кривоносовой будут пересмотрены. Продюсер добавил, что съемочная группа будет ждать, когда актриса выйдет на свободу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российскую актрису арестовали после пародии на генерала МВД Ирину Волк
В Кремле ответили на вопрос о «депутате Наливкине» и аресте «Марины Вульф»
Автор шоу о депутате Наливкине прокомментировал возбуждение уголовного дела
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ16:01 8 ноября

«Все превращаются в товар»

Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
14:21 4 ноября

Максима Галкина сочли угрозой для безопасности Украины

17:4317 октября

Вассерман пожаловался на ранние заседания Госдумы

04:49 5 ноября

Дуров запустил тест рекламы в Telegram

Интернет и СМИ00:01 1 ноября

«Мы просто зомби»

Миллионы людей во всем мире страдают от одиночества и тревоги из-за соцсетей. Как с этим бороться?
19:46 4 ноября

Звезда КВН рассказал о своем уходе с шоу

15:10 4 ноября

Россия выслала из страны западного журналиста

10:48 4 ноября

Девушка Хованского рассказала о проблемах со здоровьем у блогера

Интернет и СМИ16:0011 октября

«Мы все — подопытные крысы»

Соцсети решают, что читают и смотрят миллиарды людей. Чем это опасно для человечества?
06:37 4 ноября

В России сняли COVID-ремейк «Кавказской пленницы»

04:19 4 ноября

Данные миллионов пользователей VPN-сервисов утекли в сеть

04:01 4 ноября

Маэстро Понасенков сравнил сериалы с наркотиками

Россия
Красная машина.
30 лет назад Ельцин запретил КПСС. Как Компартия подчинила себе советский народ и почему она рухнула?
Эльбарусовские дети на восстановительном лечении в санатории«На руках висели лоскуты кожи»
60 лет назад 106 детей погибли в страшном пожаре в школе. Почему КГБ скрыл трагедию?
«Убивали невинных — и все»
НКВД осудил и уничтожил тысячи людей. Почему теперь ФСБ хочет оставить эти дела в секрете?
Все материалы
Мир
Джо БайденРаскол по-американски.
Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
«Белые — это не культура!»
Как борьба с расизмом в США привела к травле белых людей и расколу в обществе?
Свой — чужой.
Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать?
Все материалы
Бывший СССР
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.
Каким будет обновленное Союзное государство?
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
Предприниматели получили более 4 миллиардов рублей экспресс-кредитов в МСП Банке
В американских школах захотели ввести уроки по криптовалюте
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Представитель Путина назвал газотранспортную систему Украины «ржавой рухлядью»
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Продолжен прием заявок на участие в 11 премии «Время инноваций-2021»
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Все материалы
Силовые структуры
Завершено расследование дела о гибели дочери актера Владимира Конкина в бассейне
Жизнь в бегах.
После убийства прокурора россиянин 20 лет скрывался от следствия. Почему его выдал собственный сын?
Россиянина осудили на 23 года за изнасилование и убийство удмуртской школьницы
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Спецназовец сдался полиции после покушения на бывшую супругу и ее нового мужа
Инженеру дали восемь лет за отравление таллием рабочих Таганрогского завода
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Ангелина Мельникова«Олимпиада прошла — и ты никому не нужен»
Гимнастка Мельникова — о победе над американками, ежедневном страхе и обидах
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Все материалы
Культура
Жаждал смерти.
Как Чарльз Бронсон стал легендой боевиков, героем мемов и любимым актером Высоцкого?
Возвращение великих.
«Король тигров», Декстер и шальная Екатерина II в главных сериалах ноября
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Мишка на Севере.
Как Михаил Пореченков бьется за правду за Полярным кругом в хитовом ситкоме ТНТ?
Все материалы
Интернет и СМИ
На «Госуслугах» начали восстанавливать сроки действия сертификатов вакцинации
«Все превращаются в товар»
Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
Google и Telegram оштрафовали в России на миллионы рублей
Соцсети лишают нас выбора и будущего. Как с этим бороться?
 
Доктор Комаровский развеял миф о молочных зубах
«Я ни на что не надеюсь»
Отчаяние, боль утраты и жизнь вопреки — на снимках фотографов со всего мира
Доктор Мясников назвал причины головных болей по утрам
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет банта на женских трусах
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Модель с тату во все тело показала новый рисунок в честь Сатаны
Блогерша раскрыла способ быстро отрастить волосы
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
Неожиданный головной убор оказался новым модным трендом зимы
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Все материалы
В России начали принимать предзаказы на флагманский внедорожник Changan Uni‑K
Путешествуем по Калужской области за рулём неформатного компактвэна
Сможет ли Berlingo стать идеальным семейным шаттлом?
Skoda рассекретила интерьер доступного седана Slavia
«Электричка» Kia для России и другие машины на батарейках
Какие электромобили продаются в России официально
Mazda показала на видео новый кроссовер CX-50
Найден идеальный Bentley Continental GT
Этот Continental GT — в исполнении Mulliner, с твидовым салоном и с поющим V8
Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра
Все материалы
Среда обитания
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Своя атмосфера.
Мировые лидеры ищут способ спасти планету на конференции в Глазго. Что может предложить Россия?
Ролик «Don't Choose Extinction»Миллионы людей не верят в глобальное потепление.
Почему человечество отрицает очевидные угрозы и не боится катастроф?
Любимому курорту богачей предсказали исчезновение.
Почему Мальдивы уходят под воду и можно ли их спасти?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Актер от сердца»
Как Ролану Быкову удалось сохранить детское кино в СССР и стать легендой советского кинематографа
Чипсы из мха и уха без рыбы:
чем питаются на севере России и как появилась высокая кухня за Полярным кругом?
«Это всегда про любовь»:
как театр лечит души людей и помогает пройти через катарсис
«Каждый новый круг — открытие»
Знаменитые мотогонки в Нижнем Новгороде — глазами призера соревнований
Человек-изменение:
как советскому режиссеру удалось выйти за рамки дозволенного и правдиво передать дух своего времени
Первый был комом.
Как блины стали неотъемлемым символом главного религиозного праздника России?
«В пирог все завернешь»
Каким был свадебный торт на Руси?
Все материалы