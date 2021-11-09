Раскрыты детали дела против проекта о вымышленном депутате Наливкине

Автор и продюсер проекта BARAKuda, выпускающего интернет-сериал про вымышленного депутата Виталия Наливкина, Андрей Клочков рассказал о деталях заведения на съемочную группу уголовного дела о хулиганстве. В разговоре с «Лентой.ру» он сообщил, что режиссеру, операторам и авторам проекта грозит от пяти до восьми лет лишения свободы за использование пиротехники в общественном месте и нарушение общественного порядка. По версии Клочкова, полиции был необходим предлог для того, чтобы закрыть проект.

Во вторник, 9 ноября, стало известно, что в отношении Клочкова и других участников съемочной группы завели уголовное дело по части 3 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств»). В их квартирах прошли обыски. По предварительным данным, поводом для возбуждения дела и обысков стало видео, на котором Наливкин решает проблему некачественных остановок при помощи гранатомета.

Натягивание совы на глобус

Клочков сообщил, что обыски в творческой студии проекта BARAKuda прошли 4 ноября. «В нашу творческую студию ворвались люди в масках, положили нас всех лицом вниз, изъяли всю нашу съемочную аппаратуру, личные телефоны и зачитали нам постановление о возбуждении уголовного дела», — поделился режиссер.

Команде проекта рассказали, что полтора месяца назад они сняли ролик в пригороде Уссурийска, в котором нарушили часть 3 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

«Там по сюжету Наливкин сносил памятник, который являлся нашим реквизитом, и обезвреживал подозрительный объект на автобусной остановке. Нами применялись пиротехнические эффекты. После все было приведено в первозданный вид. То есть никаких повреждений там не было. После выхода ролика никаких вопросов к нам не возникало. Через неделю местная полиция проверяла это место и подтвердила, что мы не нанесли никакого ущерба. Полтора месяца все было нормально, ролик набирал популярность, а затем видимо решили к нам придраться. Возникло какое-то заявление, что якобы мы нанесли ущерб городской инфраструктуре. Это заявление послужило основанием для возбуждения уголовного дела», — рассказал Клочков.

Режиссер проекта связывает возбуждение против команды BARAKuda уголовного дела с тем, что правоохранительные органы искали подходящий предлог для того, чтобы закрыть проект.

«Мы в данной ситуации не считаем себя преступниками и нарушителями тех статей, которые нам приписывают, потому что все происходило в абсолютно безлюдном месте. Никакого общественного порядка мы не нарушали. По какой причине у правоохранителей возникло желание возбудить по этому поводу уголовное дело, мы до сих пор понять не можем. У нас есть предположение, из-за чего это произошло. Никакая остановка их не интересует, им просто нужен был какой-то предлог, чтоб рот нам закрыть и прижучить. Что у них на уме — я не знаю, но это явно не наши местные уссурийские полицейские инициировали. По нам работает краевое управление экономической безопасности. А им естественно поступают распоряжения из центральных аппаратов», — предположил Клочков.

Материалы по теме В круге первом. Как шоу с изолированными друг от друга людьми стало мировым хитом и превратилось в социальный эксперимент «Сюр, бред и абсурд» В России стали массово обвинять звезд в гей-пропаганде. Чем это опасно для общества?

Режиссер проекта подчеркнул, что авторы роликов BARAKuda никогда не преследовали цель кого-то оскорбить, унизить чье-то достоинство или создать условия, в которых бы нарушался общественный порядок. «Мы не подрывали городскую инфраструктуру, политический строй. Данные действия со стороны правоохранительных органов мы расцениваем как полнейший беспредел. По какой причине мы должны считать себя преступниками и уголовниками? Обвинение в таких тяжких статьях мы отказываемся воспринимать и как-то логически для себя обосновывать», — резюмировал он.

Членам съемочной группы грозит от пяти до восьми лет лишения свободы, уточнил Клочков. «В данной конкретной ситуации мы рассчитываем на поддержку общественности. Конечно, мы рассчитываем на юридическую помощь. Потому что как можно вообще такое наблюдать. Почему надо на нас уголовку вешать? Это явное натягивание совы на глобус. Вопиющий бред, возведенный в десятикратную степень», — заключил он.

21 октября сообщалось, что суд вынес приговор ранее неоднократно судимой Ларисе Кривоносовой, которая спародировала официального представителя МВД России, генерал-майора полиции Ирину Волк в интернет-сериале про Наливкина. Уточнялось, что ее признали виновной по статье 314.1 УК РФ («Неоднократное несоблюдение административных ограничений») и приговорили к трем месяцам колонии общего режима.

Клочков позднее заявил, что решение суда никак не повлияет на творческую деятельность проекта BARAKuda. По его словам, все сценарии и сюжеты с Кривоносовой будут пересмотрены. Продюсер добавил, что съемочная группа будет ждать, когда актриса выйдет на свободу.