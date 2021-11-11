Канадский фигурист заступился за раскритикованную журналистом из США Щербакову

Канадский фигурист о раскритиковавшем Анну Щербакову американце: он всегда ищет негатив

Американский журналист Дэвид Лис всегда старается искать негатив. Об этом Inoprosport рассказал бывший канадский фигурист Дилан Москович.

Спортсмен заступился за российскую фигуристку Анну Щербакову, которую репортер сравнил с уставшей старухой. По словам Московича, он не поддерживает переход на личности.

Лис раскритиковал россиянку 8 ноября. По мнению журналиста, Щербакова слабо выступила в короткой программе на Гран-при Италии. При этом он отметил, что в произвольной программе спортсменка продемонстрировала свой уровень. Соревнования завершились победой Щербаковой.

Москович выступал в парном катании. На Олимпиаде 2014 года в Сочи он стал серебряным призером в составе сборной Канады в командных соревнованиях.