Бывший тренер Медведевой объяснил уход от него фигуристки

Одной из причин ухода российской фигуристки Евгении Медведевой от тренера Брайана Орсера стала пандемия коронавируса. Об этом «Чемпионат.com» рассказал сам канадский специалист.
Как объяснил тренер, спортсменка очень хотела тренироваться в Канаде, но отправилась на шоу в Японию, а оттуда смогла вернуться только в Россию. «Потом она заболела ковидом, ей было очень плохо, а потом она решила перестать выступать», — заявил Орсер.
Тренер также подчеркнул, что Медведева сама сообщила ему об уходе. Россиянка отправила канадцу сообщение.
Медведева в сентябре прошлого года объявила о возвращении к Этери Тутберидзе. С 2018 по 2020 год она тренировалась под руководством Орсера.