Американский журналист сравнил российскую фигуристку с уставшей старухой

Журналист из США о Щербаковой на Гран-при Италии: она была похожа на уставшую старуху

Российская фигуристка Анна Щербакова в короткой программе на Гран-при Италии была похожа на уставшую старуху. Такое сравнение в интервью каналу TheSkatingLesson в YouTube озвучил американский журналист Дэвид Лис.

Репортер отметил, что спортсменка уступает некоторым соперницам в физике и таланте, однако обладает железным характером и волей к победе. Именно поэтому, по словам Лиса, на турнире в Италии спортсменка смогла собраться после неудачной короткой программы и выиграть соревнования.

Соревнования проходили с 5 по 6 ноября в Турине. Щербакова одержала победу, набрав 236,78 балла. После короткой программы россиянка находилась на третьем месте.

17-летняя Щербакова является действующей чемпионкой мира. Спортсменка также выиграла три последних чемпионата России в женском одиночном катании.