В России придумали способ остановить рост цен на квартиры

В Госдуме предложили продлить экспортные пошлины на черные и цветные металлы, чтобы воспрепятствовать дальнейшему росту цен на жилую недвижимость. С начала 2021-го металлоизделия подорожали на 25–80 процентов, и это негативным образом сказывается на стоимости новых квартир, пишут «Известия».

Как заявил изданию заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, необходимо продлить экспортные пошлины, которые были введены с 1 августа по 31 декабря 2021-го, на весь 2022 год. По мнению парламентария, это позволит как минимум остановить рост цен на строительную арматуру. Придуманный депутатами способ повлиять на ценообразование в ближайшее время обсудят со строителями, сообщил Кошелев.

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Президент девелоперской компании «Основа» Александр Ручьев отметил, что доля металла в себестоимости строительства составляет примерно 12 процентов. В ВЭБ.РФ заявили, что удорожание стройматериалов стало одним из ключевых факторов роста цен на жилье в 2021 году.

По данным президента Национального объединения строителей Антона Глушкова, только с октября по ноябрь цены на металл выросли на 15-35 процентов в зависимости от региона. Сохранение пошлин позволит увеличить долю продукции металлургов для отечественного рынка, полагает Ручьев. Это в свою очередь будет способствовать стабилизации цен на квартиры, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что по итогам третьего квартала 2021-го спрос на квартиры в российских новостройках упал на 25 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Одновременно эксперты зафиксировали рост числа предложений о продаже квартир в новых домах.