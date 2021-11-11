У Следственного комитета возникли проблемы с жильем

Почти два десятка сотрудников Следственного комитета России (СКР), стоящих в очереди за жильем, рискуют остаться без него в текущем году из-за проблем с распределением бюджетных средств, пишет «Коммерсантъ». Деньги были выделены на приобретение 65 квартир, но половина суммы «зависла» из-за бездействия правительственной комиссии по региональному развитию.

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В очереди на жилье на данный момент остаются 147 сотрудников СКР, и ведомство решило «изыскать внутренние резервы», выделив в 2021 году дополнительные 200 миллионов рублей на покупку 65 квартир в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы. Эту идею поддержал председатель правительства Михаил Мишустин, первый транш в размере 100 миллионов рублей уже получен, на эти средства купят 47 служебных квартир.

Но со второй половиной суммы (100 миллионов) возникла заминка: документы на перераспределение бюджетных средств уже больше месяца лежат в правительственной комиссии по региональному развитию. Проблема заключается в бюрократических проволочках, отмечает издание. При этом аукцион на закупку недвижимости СКР обязан провести не позднее 25 ноября.

Если этот срок будет нарушен, то почти 20 следователей останутся в 2021 году без квартир. При этом 100 миллионов рублей вернутся уже не на счет ведомства, а в федеральный бюджет.

Ранее сообщалось, что по итогам октября 2021 года средний бюджет покупки квартиры в московской новостройке стандартного или комфорт-класса составил 12,42 миллиона рублей. Квадратный метр такого жилья за месяц прибавил в цене 2 процента.