Развеян миф о невозможности покупки жилья в СССР

«Аргументы и Факты»: купить квартиру в Советском Союзе было проще, чем сейчас

Арифметические расчеты показали, что купить квартиру в Советском Союзе было проще, чем в современной России, пишут «Аргументы и Факты». Ставки по жилищным ссудам были в разы меньше ставок по ипотеке, отмечает издание.

В СССР граждане могли получить квартиру бесплатно из государственного жилищного фонда, кроме того, существовал кооперативный фонд — можно было вложить накопления в строительство дома и обрести собственное жилье, указывает «АиФ», развеивая таким образом миф о невозможности владения недвижимостью в Союзе.

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Экономист Владимир Трегубов рассказал газете, что в советские времена один квадратный метр квартиры стоил в среднем 250 рублей. Однокомнатная кооперативная квартира с 18-метровой комнатой обходилась в среднем в 4,5 тысячи рублей, «двушка» — в 7,5 тысячи рублей, «трешка» в 11 тысяч.

«Это были очень большие деньги, учитывая, что средняя зарплата в СССР в 1985 году составляла 200 рублей в месяц, — отметил эксперт. — Но ее получали далеко не все. Ежемесячный платеж за двухкомнатную квартиру мог составлять 50 рублей». За просрочку начисляли штраф в размере трех процентов годовых, уточнил он.

Для приобретения кооперативной «однушки» в советские времена нужно было больше 22 средних зарплат, «двушки» — около 37 зарплат, «трешки» — 55 зарплат, подсчитало издание. Между тем сейчас в России для покупки «однушки» потребуется 45 средних зарплат (по данным Росстата, этот показатель равен 55,17 тысячи рублей). Чтобы купить двухкомнатную квартиру, нужно 64 средних зарплаты. «Трешка» обойдется почти в 77 средних зарплат.

Ранее колумнист Герман Пятов развеял миф о бесплатном жилье в СССР. По его словам, в Союзе не было бесплатных квартир — за квадратными метрами от государства нужно было стоять в очереди 10-20 лет, при этом беспрестанно работая. Кроме того, граждане не могли получить квартиру в любом городе.