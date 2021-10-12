В Финляндии начали предлагать бесплатное жилье переселенцам

Власти финского города Палтамо начали предоставлять бесплатное жилье переселенцам. Квартиры предлагают тем, кто нашел работу в любой местной фирме и заключил с муниципалитетом договор аренды на срок не менее полугода. В течение трех месяцев все квартирные расходы будет покрывать мэрия, сообщает «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ.

Численность населения Палтамо в настоящее время не превышает четырех тысяч человек. В городе всего пара магазинов и библиотека, до ближайшего крупного поселения 150 километров. Найти работу там нелегко, отмечает издание. Из-за этого в последние годы из Палтамо переезжали целыми семьями. В городе пустуют более 40 домов и квартир.

Тем не менее, в местной мэрии уверены, что предложение о бесплатном жилье будет интересным для многих — в период пандемии COVID-19 активно развивается формат дистанционной занятности, поэтому не вполне выгодное расположение города не будет играть большой роли для потенциальных новых жителей.

Ранее в сентябре россиянам предложили бесплатно раздавать землю. Эта мера поможет стимулировать строительство жилья в сельской местности, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он также отметил необходимость развития сельской инфраструктуры и предложил следить за архитектурным обликом малых населенных пунктов.