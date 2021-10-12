Россиянам увеличат выплаты на покупку жилья

Заработал приказ Минстроя о начислении субсидий на жилье по его рыночной стоимости

С 12 октября заработал новый порядок определения стоимости квадратного метра жилья для начисления субсидий россиянам на его покупку. Выплаты для решения квартирного вопроса отдельным категориям граждан должны увеличиться, так как расчеты будут основаны на реальных расценках рынка недвижимости, передает «Российская газета».

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Официально закрепленные цены на недвижимость используются для расчета размеров соцвыплат переселенцам, молодым ученым, людям, переезжающим с Крайнего Севера, жертвам радиационных аварий и другим категориям граждан на приобретение или строительство жилья. Согласно положениям приказа Минстроя, пересмотрена методика определения норматива стоимости одного «квадрата» жилплощади по стране и его средней рыночной стоимости по регионам.

Ранее стоимость квадратного метра определяли по статистике Росстата, затратам на строительство, мониторингу рынка и индексам-дефляторам от Минэкономразвития. Разница между нормативной и рыночной ценой «квадрата» недвижимости в некоторых регионах достигала 40 процентов, отмечает член Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Переезжающие граждане или местные власти доплачивали недостающие суммы. Новый норматив стоимости жилья по стране будет определяться как средний из расценок в регионах. Как отмечают эксперты, так как до конца 2021 года показатели уже утверждены, новую методику, вероятно, начнут применять в 2022-м.

Ранее москвичам дали прогноз по увеличению расходов на владение квартирами в Москве в 2022 году. Сумма налога, которую уплачивают собственники жилья, из-за повышения кадастровой стоимости недвижимости может подрасти на десять процентов, заявил общественный омбудсмен по кадастровой оценке недвижимости Кирилл Кулаков.