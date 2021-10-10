Российские знаменитости рассказали про размеры своих пенсий

Российские знаменитости рассказали журналу «Телепрограмма» о размерах своих пенсий. Выяснилось, что у большинства из них выплаты невысокие, однако это компенсируется работой в различных проектах.

Пенсии звезд, как и у обычных россиян, зависят от их заслуг и наград в профессиональной и общественной деятельности. К примеру, юморист Ефим Шифрин не получает никаких надбавок, и каждый месяц государство выплачивает ему низкую пенсию в размере 13 496 рублей. «Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно», — заявил артист.

При этом полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» артисты Никита Михалков и Татьяна Доронина получают пенсии размером до 70 тысяч рублей. Это одни из самых высоких пенсий на российской эстраде.

Ранее в октябре стало известно, что правительство Германии согласилось выплачивать пенсии людям, пережившим блокаду Ленинграда. Выплаты будут получать 6,5 тысячи человек, в основном в Израиле, Северной Америке, в странах бывшего СССР и Западной Европе.