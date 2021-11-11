Глава Крыма назвал трешем установленную в Москве «Большую глину»

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал установленную неподалеку от Кремля скульптуру «Большая глина». Он назвал работу швейцарского художника Урса Фишера трешем, отметив, что по-другому ее назвать невозможно, передает РИА Новости.

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Аксенов негативно высказался о некоторых планах благоустройства в ходе совещания по реализации инфраструктурных проектов в Крыму. Он потребовал убрать излишние архитектурные формы из таких проектов и посоветовал «не изощряться за бюджетные деньги».

«В Москве сделали скульптуру — кусок глины, ну, я не знаю, там за внебюджетные деньги, поэтому коллеги там не ругались, но это просто треш. Я даже назвать по-другому не могу», — отметил глава Крыма. Он попросил руководителей крымских городов «не маяться дурью и полет фантазий за бюджетные деньги не удовлетворять».

Скульптура Урса Фишера «Большая глина №4» появилась на Болотной набережной в Москве в минувшем августе. 12-метровая алюминиевая инсталляция простоит напротив дома культуры ГЭС-2 несколько месяцев. Монумент неоднозначно оценили россияне, а мэр столицы Сергей Собянин сравнил креативность скульптуры с памятником Петру I работы Зураба Церетели.