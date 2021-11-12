В России допустили иностранное финансирование создания Checkmate

Для создания российского истребителя Checkmate могут привлечь иностранное финансирование: в «Ростехе» допускают участие иностранного капитала в проекте. Об этом глава госкорпорации Сергей Чемезов рассказал в интервью ТАСС.

«На данном этапе машина создается за счет собственных средств при поддержке Минпромторга России. Тем не менее, при интересе наших партнеров, мы открыты к участию иностранного капитала в проекте», — отметил он.

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Ранее главный конструктор Checkmate Михаил Стрелец назвал условие максимальной эффективности Checkmate. Он отметил, что боевой потенциал самолета повысит возможность совместного использования легкого тактического истребителя (ЛТС) и беспилотников.

В сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал РИА Новости, что Checkmate создадут без привлечения иностранных инвестиций. По его словам, проект обеспечивают программы Минпромторга, а также внебюджетные средства «Ростеха» и Объединенной авиастроительной корпорации. Также он не исключил иностранное участие в создании ЛТС.

ЛТС Checkmate представили на авиасалоне МАКС-2021 в июле. Максимальная скорость истребителя может достигать 1,8-2 Махов. Боевая нагрузка Checkmate составит 7,4 тонны. В июле Сергей Чемезов отметил, что стоимость самолета составит от 25 до 30 миллионов долларов.