Россиянин украл семечек на 870 тысяч рублей

Вор-рецидивист устроился на склад в Кемерово и украл семечек на 870 тысяч рублей

В Кемерове разнорабочий склада украл со своего же предприятия 365 упаковок семечек. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

С заявлением в полицию обратился директор склада. Он сообщил, что не досчитался двух поддонов с семечками и двух банок кофе. Общая стоимость похищенного составила 870 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вычислили, что преступником оказался ранее судимый за кражи 33-летний кемеровчанин. Он похитил товар во время обеденного перерыва, воспользовавшись отсутствием коллег на рабочих местах.

Рецидивист успел продать похищенное имущество. Часть товара полицейские нашли и вернули законному владельцу. Вору грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что заключенный, находясь в ульяновской колонии, похитил у россиянок более двух миллионов рублей. Мужчина, осужденный за разбой и «преступления против половой неприкосновенности», регистрировался на сайтах знакомств, собеседницам представлялся соучредителем банка или состоятельным предпринимателем. В процессе общения просил помочь с выводом денег со своих счетов — для этого ему якобы нужно было временно перечислить собеседнице два миллиона долларов США. Таким образом он получал личные данные жертвы — ФИО, фото банковских карт, паспорта и других документов.