Delta: число краж в российских магазинах и алкомаркетах сократилось на 80 процентов

Россияне стали меньше красть спиртное из магазинов и алкомаркетов, по сравнению с 2020 годом число случаев, когда требовалось вмешательство охраны, сократилось на 80 процентов. Такие данные сообщили аналитики компании Delta Системы безопасности, передает РИА Новости.

Было проанализировано порядка 200 тысяч тревожных вызовов за прошлый и текущий годы. Так, число правонарушений, совершаемых в магазинах, составилось восемь процентов от общего числа случаев.

Самыми беспокойными городами стали Москва, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург и Нижний Новгород. Меньше всего происшествий зафиксировано в Магнитогорске, Смоленске, Кургане, Тольятти и Уфе.

В дневное время попытки краж чаще всего происходили в Москве, Казани и Челябинске, в ночное – в Уфе, Краснодаре и Смоленске. Лица без определенного места жительства больше всего пытались красть спиртное в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Еще одним типом правонарушений в торговых точках стали конфликты с посетителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, наиболее часто такие случаи отмечены в Санкт-Петербурге, Сочи и Волгограде.

Лидировали в 2021 году хулиганство и нарушение общественного порядка (около 50 процентов всех случаев), кражи и их попытки (27 процентов) и незаконное проникновение (23 процента).

Ранее стало известно, что россияне потратили на 78,8 процентов больше денег на алкоголь в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru.

