В России захотели компенсировать жертвам преступлений расходы на адвокатов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленную Минюстом России инициативу о возмещении потерпевшим расходов на защитников в суде. Об этом сообщают «Известия».

Как объяснил объяснил член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, в настоящий момент постановление о компенсации принимается правоохранительными органами, а ее размер рассчитывается на основе утвержденных государством тарифов. В частности, компенсация расходов за один судодень составляет 1550 рублей. Это в четыре раза меньше реальных трат, подчеркнул эксперт. Потерпевшие могут обжаловать назначенную сумму, однако у суда нет полномочия назначать другую, отметил член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов.

Однако, если инициатива станет законом, такие полномочия у суда появятся, а потерпевшие по уголовным делам, прекращенным по нереабилитирующим основаниям, получат право настаивать на компенсации в полном объеме трат на адвокатов. По словам Айрапетова, к таким основаниям относится амнистия, истекший срок давности привлечения к ответственности, примирение сторон, деятельное раскаяние или же смерть подозреваемого. Юрист уточнил, что особенно часто такие решения выносят по мелким кражам, дракам, побоям и клевете.

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