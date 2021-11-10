Россияне раскрыли траты на основные нужды

Около 30 процентов россиян ежемесячно тратят на покрытие основных нужд (питание, коммунальные услуги, бензин, транспорт и другое) до 20 тысяч рублей, еще 30 процентов — от 20 до 30 тысяч рублей, остальные 40 процентов — более 30 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании hh.ru (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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При этом уровень расходов на покрытие основных нужд не устраивает 73 процента опрошенных. Больше всего недовольны жители Ростовской области (85 процентов), Краснодарского края (84 процента) и Республики Татарстан (83 процента). Около 35 процентов считают, что на еду должно уходить до 10 тысяч рублей, еще 38 процентов — от 10 до 20 тысяч рублей, каждый пятый — от 20 до 40 тысяч рублей.

Также россияне раскрыли комфортный уровень расходов на коммунальные услуги и на бензин. Для почти половины респондентов эта сумма — от 5 до 9 тысяч рублей. Почти каждый пятый думает, что на базовые расходы должно уходить до 10 тысяч рублей, каждый четвертый — от 11 до 20 тысяч рублей, еще 21 процент — от 21 до 30 тысяч рублей. Большая часть респондентов ведет семейный бюджет (57 процентов).

Ранее сообщалось, что 57 процентов россиян считают свое материальное положение средним. Еще 18 процентов им довольны, а почти четверть (24 процента) жалуются на бедность. За последние два-три месяца об ухудшении своего материального положения рассказали 24 процента опрошенных.