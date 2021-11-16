На Зеленского потребовали завести уголовное дело о госизмене

Ляшко подал заявление на Зеленского с требованием возбудить дело по статье о госизмене

Бывший депутат Верховной Рады Украины и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко подал заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить против президента Украины Владимира Зеленского уголовное дело по статье о госизмене. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, прикрепив к публикации видео из отделения полиции.

Материалы по теме Отречемся от старого мира. Почему в странах бывшего СССР избавляются от памятников Ленину и советского наследия «Кризис наступит к весне» Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?

По его словам, глава государства при поддержке фракции «Слуга народа» в 2019 году инициировал изменения в законодательстве, которые позволили импортировать электроэнергию из России и Белоруссии. Политик пояснил, что данный шаг подрывает национальные экономические и энергетические интересы Украины, которая из-за этого, помимо прочего, терпит огромные финансовые убытки.

«Антиукраинская политика Зеленского приведет к энергетической капитуляции Украины перед Кремлем, и он должен за это преступление ответить», — заявил Ляшко и потребовал завести дело против Зеленского.

Ранее жителей Украины предупредили о риске веерного отключения света этой зимой. По мнению главы Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха, без света останутся не только регионы, но и Киев.

11 ноября вероятность отключения электроэнергии в украинской столице оценил мэр Киева Виталий Кличко. По мнению градоначальника, в случае затяжных морозов возможны веерные отключения света, чего в городе не происходило уже 20 лет.