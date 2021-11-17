В Челябинске построят летний театр

В Челябинске на улице Уральской оборудуют амфитеатр, скалодром и конструкции для скейтеров

Управление архитектуры Челябинска опубликовало визуализации проекта летнего театра и площадок на улице Уральской. Фотографии появились на сайте портала «Хорошие новости».

Согласно материалу, в ближайшие два года на территории перед Домом культуры завода металлоконструкций построят амфитеатр, скалодром и конструкции для скейтеров. Помимо этого, в сквере оборудуют детские площадки, а часть территории отведут под зеленые насаждения.

По замыслу разработчиков, в теплое время года на открытой сцене можно проводить выступления, а с наступлением холодов конструкцию будут превращать в перголу с качелями.

«Рядом с ДК есть детская поликлиника, поэтому в сквере предусмотрели детскую площадку и зону отдыха, которую отделили от дороги деревьями», — пояснили представители управления архитектуры.

Отмечается, что работы по реконструкции сквера планируют начать весной 2022 года параллельно с ремонтом фасад Дома культуры.

Ранее в сентябре стало известно, что в Нижнем Новгороде после реставрации открылся центр культуры «Рекорд». Здание, стоящее на пересечении улиц Пискунова и Алексеевской было отремонтировано в рамках празднования 800-летия города. Согласно материалу, на первом этаже организовали кафе, а на втором — лекторий и зону коворкинга.