В Челябинске провели благоустройство еще одной набережной. Соответствующая информация появилась на местном портале «Хорошие новости».

Глава южноуральской столицы Наталья Котова заявила, что работы по улучшению территории вокруг пруда, который расположен на проспекте Давыдова в районе Чурилово, практически завершились.

Отмечается, что во время благоустройства рабочие разбили новый сквер, проложили пешеходные дорожки, а также разместили зоны отдыха со скамейками. Помимо этого, специалисты посадили новые растения, а именно, ели, липы и различные кустарники.

«До конца сентября бетонные конструкции будут покрыты деревом, появятся качели, а на ступенях спуска к воде — плиты из мрамора с антискользящим покрытием», — подчеркнула мэр города. Кроме того, она отметила, что строители никак не затронули живущих в пруду уток — за время ремонта их количество увеличилось втрое.

Ранее в сентябре стало известно, что в Нижнем Новгороде после реставрации открылся центр культуры «Рекорд». Здание, стоящее на пересечении улиц Пискунова и Алексеевской было отремонтировано в рамках празднования 800-летия города. Согласно материалу, на первом этаже организовали кафе, а на втором — лекторий и зону коворкинга.