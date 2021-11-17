Стала известна судьба штурмовавшего Капитолий «шамана-викинга»

Американец, штурмовавший в январе Капитолий в костюме шамана-викинга, был приговорен к трем годам и пяти месяцам тюрьмы за участие в бунте. Об этом сообщает CNN.

Судьба Джейкоба Энтони Ченсли стала известна после того, как судья Ройс Ламберт вынес ему приговор, который станет возможным ориентиром для последующих обвинений в более чем 660 делах о беспорядках в Капитолии.

Сторона обвинения позиционирует 32-летнего «шамана QAnon» как символ варварской толпы, однако сам обвиняемый раскаивается в содеянном. «Я нарушил закон. (...) Я должен делать то, что сделал бы Ганди, и взять на себя ответственность», — сказал в своем заключительном слове Ченсли.

Американец в костюме викинга запомнился тем, что во время беспорядков был одет в меховую шапку с рогами и раскрасил лицо в цвета американского флага. После штурма ему предъявили обвинения в хулиганстве, насильственном проникновении и незаконном нахождении в помещениях на территории Капитолия. Адвокат мужчины попросил Трампа помиловать его.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего на тот момент президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.