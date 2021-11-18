Россиян предупредили о наказании за выход на крыши зданий

Россиянам может грозить штраф в размере до пяти тысяч рублей за выход на крыши городских зданий. Об административном наказании для так называемых руферов РИА Новости рассказали юристы.

Как отметил глава фирмы Saunin Law Practice Андрей Саунин, выход на крышу, как правило, разрешен только техническим работникам. Сама по себе несанкционированная прогулка по крыше не считается незаконной, указала адвокат Алена Гришкова, но привлечь к ответственности могут за взлом двери чердака. Если это действие расценят как мелкое хулиганство, виновника оштрафуют на сумму до тысячи рублей или арестуют на 15 суток, предупредила она.

Если доступ на крышу не был ограничен, то руфера не накажут, но штраф выпишут организации, ответственной за содержание здания. Сумма взыскания может составить 40-50 тысяч рублей, сообщили эксперты.

В свою очередь заместитель начальника юридического отдела компании «Арком» Юрий Климов рассказал, что руферов чаще всего не наказывают — просто проводят разъяснительную беседу. Если речь идет о проникновении на крышу охраняемого объекта, штраф может достичь пяти тысяч рублей, уточнил Саунин.

Экскурсии по крышам должны быть согласованы со всеми собственниками и с региональными властями, указали специалисты. Участникам выдают средства страховки. За незаконную организацию таких экскурсий могут оштрафовать на 300 тысяч рублей или лишить свободы на срок до двух лет.

В минувшем сентябре полиция Москвы задержала руферов, забравшихся на звезду главного здания МГУ. На четырех молодых людей были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. На подъем экстремалам понадобилось около часа, на самой звезде они провели около двух часов.