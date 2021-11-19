Россияне стали больше интересоваться ремонтом

«Авито Услуги»: в июле-сентябре 2021 года спрос на ремонт жилья увеличился на 25 процентов

В июле-сентябре 2021 года в России увеличился спрос на ремонт жилья — собственники стали интересоваться подобными услугами на 25 процентов больше, чем в аналогичный период 2020 года. К таким выводам пришли эксперты сервиса «Авито Услуги», сообщает РБК.

В сравнении с показателем апреля-июня 2021 года в третьем квартале активнее всего интерес увеличился к сантехническим услугам — показатель поднялся на 43 процента, а также к ремонту в ванной комнате (на 37 процентов). Менее, чем на 30 процентов интерес повысился на отделочные работы (на 28 процентов), ремонт кухни (на 25 процентов) и застекление балконов (на 23 процента).

По данным аналитиков, среди российских городов активнее всего спрос на ремонт в указанный период увеличился среди жителей Ростова-на-Дону (на 37 процентов), ниже расположились Саратов (на 33 процента), Сургут (на 31 процент) и Красноярск (на 30 процентов). Эксперты отметили, что вместе со спросом повысилась и средняя стоимость ремонтно-строительных услуг — на 11 процентов. Подобную динамику объяснили ростом цен на стройматериалы.

В августе 2021 года банк «Русский стандарт» провел исследование, в котором определил, что в 2021 году россияне стали активно брать кредиты на ремонт жилья — повышенный спрос объяснили ипотечным бумом на фоне снижения ставок. В среднем собственники стали занимать на новую отделку по 270 тысяч рублей.