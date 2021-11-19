Шойгу доложил Путину об успехах в ходе воздушного патрулирования с КНР

Песков: Шойгу проинформировал Путина о выполнении задач при воздушном патрулировании с КНР

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешном выполнении задач при совместном с КНР патрулировании над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Доклад был представлен министром обороны в ходе совещания главы государства с постоянными членами Совета безопасности России. Уточняется, что продолжительность полета составила свыше десяти часов.

«Самолет Су-35С российских ВКС обеспечил истребительское сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолетами в воздухе осуществлялось с самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У», — отметил Песков. По его словам, никаких нарушений воздушного пространства иностранных государств не было зафиксировано.

Ранее Шойгу заявил, что Россия увеличивает долю перспективных самолетов в закупках авиации. Речь идет о создании самолетов стратегической, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, уточнил министр.