Названы три продлевающие жизнь повседневные привычки

Британские ученые назвали три повседневные привычки, которые способны снизить риск возрастных заболеваний и продлить жизнь. Об этом пишет Daily Express.

В первую очередь ученые рекомендовали не злоупотреблять сахаром. Его высокое потребление сахара может вызвать возрастные заболевания сердечно-сосудистой системы и диабет. Снижение содержания сахара в рационе поможет замедлить старение, предотвратит нарушения метаболизма и улучшит общее состояние здоровья.

Доктор Дэвид Синклер (David Sinclair) посоветовал принимать по 1000 миллиграммов антиоксиданта ресвератрола. Он содержится, в частности, в красном вине и некоторых других продуктах, и считается естественным помощником замедления процесса старения. Кроме того, он помогает в борьбе с раком, диабетом, болезнями сердца и ожирением.

Кроме того, ученые рекомендовали принимать витамин D, поскольку его уровень содержания в организме обратно пропорционален риску смерти. Он продлевает жизнь и снижает риск возрастных заболеваний. Организм вырабатывает его при попадании прямых солнечных лучей на кожу. Однако в период с октября по март люди не получают его в достаточном количестве, поэтому его нужно принимать в виде таблеток.

Ранее ученые Сиднейского университета продемонстрировали, что диета может быть более эффективным средством профилактики диабета, инсульта и сердечных заболеваний, чем лекарства. Они обнаружили, что наибольшее воздействие на печень оказывал баланс микроэлементов и калорийность. При этом потребление белка и высокого количества калорий сильно влияло не только на метаболические пути, но и на фундаментальные процессы, контролирующие функционирование клеток. При высоком уровне потребления белка развивался окислительный стресс, когда производится большое число активных форм кислорода, повреждающих клеточные мембраны, белки и ДНК.