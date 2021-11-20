Названы признаки повышенного уровня холестерина в крови

Express: боль и покалывание в пальцах сигнализируют о высоком уровне холестерина в крови

Болезненные ощущения в пальцах рук и ног могут оказаться признаком повышенного уровня холестерина в крови. Об этом рассказал изданию Express врач общей практики Рахул Агравал (Rahul Agrawal).

Другим симптомом высокого холестерина является покалывание в данных частях тела. Как отмечает эксперт, это обусловлено тем, что в руках и ногах могут возникать скопления холестерина, что влечет закупорку кровеносных артерий и приводит к неприятным ощущениям. Кроме того, закупорка сосудов может привести к сердечному приступу или инсульту.

Врач общей практики Кевин Мартинес (Kevin Martinez) добавил, что на повышенный уровень содержания холестерина в крови могут указывать ксантомы — жировые наросты. Они могут быть размером с булавочную головку или размером с виноградину, появляться с. «Часто ксантомы выглядят как плоская шишка под кожей, а иногда бывают желтого или оранжевого цвета», — уточнил он.

Чтобы снизить уровень холестерина, британские медики рекомендует придерживаться здоровой диеты и регулярно заниматься физическими упражнениями.

Ранее ученые из американского Северо-Западного университета заявили, что употребление всего трех яиц в неделю может привести к развитию ряда болезней. Это связано с яичным желтком, имеющим очень высокое содержание холестерина.