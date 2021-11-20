Исследователи нашли связь между инсультом и дефицитом витаминов

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса нашли связь между низким уровнем витамина D в организме и риском развития инсульта, сообщает издание Express.

По словам исследователей, витамин D влияет на здоровье сердца и сосудов: его недостаток повышает риск возникновения острого нарушения кровоснабжения головного мозга в два раза. Витамин D также связан с иммунитетом, метаболизмом и функционированием других ключевых систем в человеческом теле.

Этот компонент появляется в эпидермисе кожи из-за воздействия ультрафиолетовых лучей, поэтому его дефицит часто встречается у жителей тех стран, где мало солнечного света. Врачи рассказали, что в зимние месяцы витамин D можно получить и из пищи: жирной рыбы, говяжьей печени, яиц и йогурта.

Ранее ученые заявили, что введение витамина С внутривенно положительно влияет на борьбу организма с коронавирусом. Специалисты пришли к выводу, что витамин С повышает темпы выздоровления от коронавируса на 70 процентов по сравнению с плацебо.