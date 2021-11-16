Найдены снижающие риск смерти от COVID-19 препараты

Исследователи из США выявили, что прием определенной группы антидепрессантов — селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) — существенно снижает риск смерти при коронавирусной инфекции. Статья ученых опубликована в JAMA Network Open.

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Специалисты из Калифорнийского и Стэнфордского университетов проанализировали анонимизированные данные электронных медицинских карт 500 тысяч пациентов в США. У 83,5 тысячи из них в период с января по сентябрь 2020 года был найден COVID-19. СИОЗС были назначены 3,4 тысячи человек из этого числа.

Исследователи сравнили исходы коронавирусной инфекции у принимавших такие препараты с больными COVID-19 в контрольной группе, которые были подобраны в соответствии с возрастом, полом, национальностью и наличием сопутствующих заболеваний. Выяснилось, что риск умереть у принимавших флуоксетин был на 28 процентов меньше, чем в контрольной группе. У тех, кто принимал флуоксетин либо флувоксамин — другой СИОЗС, — этот риск был меньше на 26 процентов. В целом прием любого СИОЗС был связан со снижением риска смерти при коронавирусной инфекции на восемь процентов.

«Данные электронных медицинских карт позволяют нам быстро оценить существующие лекарства, которые могут быть перепрофилированы для лечения COVID-19 и других заболеваний», — отмечает одна из авторов работы, научный сотрудник Калифорнийского университет в Сан-Франциско Томико Оскотски. В то же время, подчеркивают исследователи, для того чтобы с уверенностью говорить о пользе применения этой группы антидепрессантов при COVID-19, необходимы крупномасштабные рандомизированные клинические исследования.

