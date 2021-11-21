Карпин объявил решение о будущем в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин останется в сборной России до окончания контракта. Решение о будущем в национальной команде специалист озвучил в эфире YouTube-канала «Коммент.шоу».

Специалист заявил, что подумал и принял решение продолжить работу с командой. По его словам, он верит в то, что сможет подготовить сборную России к стыковым матчам за попадание на чемпионат мира-2022.

Неделю назад в беседе с журналистами на том же канале в YouTube Карпин допустил, что может досрочно покинуть национальную команду. Тогда он сообщил, что ему необходимо время на размышления.

Карпин был назначен тренером сборной России 23 июля. Контракт со специалистом был подписан до конца отборочного цикла на мундиаль. Он предусматривал автоматическое продление в случае выхода команды в финальную стадию турнира или стыковые матчи.