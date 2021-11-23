В Белоруссии заявили о формировании вокруг страны «колец анаконды»

Вокруг Белоруссии формируется «пояс недружественных государств» по принципу американской концепции «колец анаконды». Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных cил (ВС) Белоруссии — первый заместитель министра обороны республики, генерал-майор Виктор Гулевич, передает БЕЛТА.

Глава Генштаба объяснил, что формированию подобного «пояса» способствует создание крупных группировок войск на территории сопредельных Польши, Литвы и Латвии, а также «агрессивное поведение» Украины по отношению к Белоруссии.

При этом, по его мнению, нарушаются международные договоренности по вопросам безопасности и прозрачности военной деятельности. В частности, Гулевич упомянул, что Варшава отказалась от проведения двусторонней встречи с белорусскими специалистами по контролю над вооружениями, а также не пустила их на польскую территорию для наблюдения за военной деятельностью.

Начальник Генштаба также посетовал, что НАТО приостановило практическое сотрудничество с Белоруссией, свернув таким образом один из каналов для диалога с властями республики.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о риске ядерной войны при конфликте между Минском и НАТО. По его словам, это связано с тем, что в противостояние неизбежно будет втянута Москва.