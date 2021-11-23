МИД Британии опубликовал доклад о правах геев и Навального в России

МИД Великобритании опубликовал доклад о ситуации с правами человека в 31 стране, в том числе ведомство озаботилось правами геев, «Свидетелей Иеговы» (запрещенная в России экстремистская организация) и учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексеея Навального.

Россия в документе относится к категории стран, которые продолжают «вызывать беспокойство».

Согласно документу, сексуальные меньшинства по-прежнему подвергались враждебному обращению, также продолжалось преследование «Свидетелей Иеговы». Помимо этого, в тексте сказано, что власти в России ограничивали деятельность организаций гражданского общества, независимых СМИ и деятелей оппозиции.

«Законодатели внесли поправки в законодательство, которые расширили сферу действия закона о нежелательных организациях, включив в него отдельных активистов, а также запретили лицам, участвующим в так называемых "экстремистских" организациях, баллотироваться на выборные должности в течение пятилетнего периода. Это привело к тому, что определенным оппозиционным движениям было запрещено участвовать в выборах в Государственную думу в сентябре», — говорится в документе.

Также британское ведомство отметило судебные преследования, которые якобы были «политически мотивированы». «ЕСПЧ указал России на немедленное освобождение господина Навального, основываясь на оценке риска для жизни господина Навального. Россия не ввела это решение в действие в первой половине 2021 года. Великобритания продолжала призывать к немедленному и безоговорочному освобождению господина Навального и осудила обращение с мирными протестующими», — уточняется в докладе.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Навальный находится в тюрьме не за политическую деятельность, а за преступления. По словам главы государства, переживания о том, что демократия в России умерла, сильно преувеличены. Также он отмечал, что Россия не будет предоставлять эксклюзивные условия в местах лишения свободы для заключенных, которые прикрываются политикой.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.