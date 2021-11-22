Австралия подписала первое соглашение в рамках AUKUS с Британией и США

США, Британия и Австралия подписали соглашение об обмене информацией о ядерных установках

Австралия, Великобритания и США подписали первое соглашение об обмене информацией о военно-морских ядерных силовых установках в рамках договора об оборонном партнерстве AUKUS. Об этом сообщает France 24.

Документ подписал в Канберре министр обороны Питер Даттон, а также послы США и Великобритании. Это первое публичное соглашение с тех пор, как три страны объявили о создании альянса для противодействия стратегической напряженности в Тихоокеанском регионе.

«Соглашение с США и Великобританией об обмене информацией о ядерных силовых установках ВМС позволит Австралии стать надежным и ответственным партнером этих стран в использовании новейших технологий», — заявил Даттон.

Канберра, Лондон и Вашингтон объединили усилия в стратегической сфере и 15 сентября заявили о создании военного альянса AUKUS. По словам официальных лиц США, участники альянса в рамках партнерского соглашения намерены противодействовать усилению Пекина в военной и технологической сфере.

Отношения западных стран и Китая обострились на фоне конкуренции в Южно-Китайском море. Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в Азиатско-Тихоокеанском регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.