Франция обвинила Австралию в преднамеренном обмане с подлодками

Австралия заранее задумала обмануть Францию со сделкой по подводным лодкам и не расторгала ее, лишь чтобы дождаться подтверждения от США и Великобритании. В таких преднамеренных действиях австралийское правительство обвинил французский посол в Канберре Жан-Пьер Тебо, пишет Guardian.

По словам Тебо, Австралия «повернулась спиной» к долгой истории сотрудничества с Парижем и не стала искать альтернативных вариантов поведения. Он утверждает, что некоторые стороны процесса «были напрямую заинтересованы в саботаже публичной поддержки и понимания» программы по поставке субмарин. Посол также отреагировал на обнародованную днем ранее австралийской стороной переписку с главой Франции Эммануэлем Макроном. По словам дипломата, это беспрецедентный и неприемлемый ход.

Ранее сообщалось, что Макрон обвинил австралийцев во лжи из-за их решения по программе сотрудничества. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон рассказал журналистам, что проект был отменен из-за задержек и выросшей стоимости, а не из-за политических причин.

Австралия разорвала контракт с Францией на строительство подлодок общей суммой в 66 миллиардов долларов. Решение последовало после подписания нового партнерства в сфере обороны и безопасности между США, Британией и Австралией, которое предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев. Договор получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США).