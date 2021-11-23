Отремонтировавший остановку депутат вызвал возмущение в сети

Российский депутат думы города Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе Павел Елин отремонтировал остановку общественного транспорта фанерой. Он поделился результатами в Instagram. Итог ремонта вызвал возмущение пользователей сети.

Депутат уточнил, что 17 ноября к нему пришла местная жительница, которая пожаловалась на состояние остановки «Поликлиника УВД» на улице Дружбы Народов — в одном из проемов постройки не было стекла, из-за чего туда задувал ветер. Женщина попросила утеплить остановку, вскоре проем закрыли деревянной панелью.

Пользователи сети высказали мнение о проведенном ремонте в под публикацией Елина, фото результатов ремонта набрало более 200 комментариев. Некоторые пользователи назвали увиденное позором и задались вопросом, почему проем закрыли не стеклом, а фанерой. Другие отметили, что из-за непрозрачного материала горожане не смогут увидеть подъезжающий автобус. Однако некоторые участники обсуждения похвалили власти за быстрый ремонт, отметив, что остановка с фанерой лучше, чем без нее.

В мае 2021 года в городе Сегеже, Карелия, установили автобусную остановку, несмотря на отсутствие дороги и общественного транспорта. Власти объяснили, что у них не хватило средств на дорожное полотно, а остановка обошлась в меньшую сумму. Один из жителей уточнил, что автобусы не ходят в этом районе на протяжении 10 лет.