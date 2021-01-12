Повернутая задом наперед остановка возмутила жителей российского города

Остановка общественного транспорта, установленная в городе Чите Забайкальского края, возмутила местных жителей. Россияне не оценили идею городских служб, которые поставили павильон задом наперед. Горожане обсудили произошедшее в сообществе «ЧВК Чита» во «ВКонтакте».

Материалы по теме Это для себя Люди по всему миру начали массово строить в пандемию частные дома. Как выглядят лучшие из них? Это как понимать? Не только Аленка: самые странные и необычные памятники со всей России

Новая остановка появилась на улице Амурской. Многие горожане оказались недовольны тем, что павильон поставили открытой зоной в сторону тротуара, а не к проезжей части. Однако некоторые из них похвалили идею и предположили, что таким способом можно обезопасить тех, кто ожидает транспорт, а другие посчитали, что за павильоном можно защититься от грязи, которая летит из-под колес проезжающих мимо машин. Пользователи сети также назвали объект «курилкой» и «беседкой».

Представители городской администрации прокомментировали появление остановки изданию «Подъем». Такой способ установки в мэрии объяснили техническими причинами, а также пообещали вскоре развернуть объект. «Нужна была — поставили. Это недавно сделали. Там что-то с пандусом связано для маломобильных граждан. Теперь ее немножко в другое место поставят», — пояснили городские власти.

В сентябре 2020 года обсуждение в сети вызвала новая остановка общественного транспорта, которую установили под Тюменью на улице улице М. Бабушева. Местные власти обещали сделать сооружение «шикарным» и планировали потратить на работы три миллиона рублей. Однако результат поразил россиян, так как остановку сделали из обычного профнастила зеленого цвета, а внутри прикрепили одну деревянную скамейку.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru