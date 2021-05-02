В российском городе установили остановку без дороги из-за нехватки денег

Власти установили автобусную остановку в городе Сегежа, Карелия, несмотря на отсутствие дороги и общественного транспорта в населенном пункте. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По информации издания, в российском городе поставили зеленую будку на улице Комсомольская, однако не проложили асфальтированную проезжую часть. Главный специалист управления ЖКХ Сегежского района Анна Пальчикова заявила, что у администрации не хватило денег на дорогу.

«Ремонт отменили, в лучшем случае дорога будет отремонтирована в 2022 году», — заявила чиновница и добавила, что на изготовление остановки потребовалось меньше средств.

Местный житель Игорь Журавлев, в свою очередь, рассказал журналистам, что автобусы не курсируют по упомянутого маршруту уже на протяжении 10 лет. «Дорога тут вообще никакая, просто колхоз какой-то, денег у нашей администрации нет ни на что», — пожаловался россиянин.

Ранее на жительницу Перми упала остановка общественного транспорта. Данный инцидент произошел во время шквалистого ветра. Женщина пострадала в результате падения остановки на улице Мильчакова, в конечном счете ее госпитализировали.