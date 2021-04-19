Пьяный россиянин с топором разбил остановку

В Санкт-Петербурге полиция задержала пьяного мужчину, который разбил топором остановку городского общественного транспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение об агрессивном россиянине с топором в Выборгском районе города поступило в правоохранительные органы вечером в воскресенье, 18 апреля. Мужчина разбил рекламные щиты и стеклянные опоры остановки. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время выясняются мотивы его поступка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале апреля житель города Мегион сел за руль пьяным и без прав, а когда его попытался остановить полицейский, сбил правоохранителя и провез на капоте машины больше километра. Задержанный оказался 31-летним местным жителем, ранее лишенным водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.