МКС сблизится с фрагментом ракеты SpaceX

Международная космическая станция сблизится с фрагментом ракеты-носителя Falcon 9 25 ноября. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Сближение с ракетой SpaceX ожидают 25 ноября в 07:18 по Москве. Минимальное расстояние между фрагментом ракеты и МКС составит около 5,5 километра. В сообщении подчеркнули, что ситуацию контролирует Главная оперативная группа управления российского сегмента МКС. Экипаж станции работает в обычном режиме.

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Ранее российские космонавты МКС укрывались в корабле «Союз МС-19». В Центре управления полетами (ЦУП) экипажу рекомендовали проследовать в корабль из-за сближения с космическим мусором.

10 ноября ЦУП сообщил, что МКС избежала столкновения с обломком китайского метеоспутника Fengyun-1. Космический аппарат уничтожили во время испытаний противоспутникового оружия.