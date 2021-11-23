Российский «Союз-2» установит рекорд

Эксперт Железняков: ракета «Союз-2» может установить рекорд по выводимой к МКС нагрузке

В ходе запуска узлового модуля «Причал» к Международной космической станции (МКС) при помощи российской ракеты «Союз-2» может быть установлен рекорд, сообщил ТАСС историк космонавтики Александр Железняков.

«Если говорить о полетах [при помощи ракеты "Союз-2"] к МКС, то да, это действительно рекордная масса», — заявил эксперт.

Агентство напоминает, что максимальная выводимая на околоземную орбиту нагрузка «Союзом-2» составляет 8,25 тонны, тогда как 24 ноября будет выведено 8,18 тонны.

В ноябре «Роскосмос» сообщил, что ракету «Союз-2», которой предстоит вывести на орбиту последний модуль для российского сегмента МКС, вывезли и установили на стартовый стол на космодроме Байконур.

Старт ракеты «Союз-2» с грузовым космическим кораблем «Прогресс» и модулем «Причал» намечен на 24 ноября. Грузовик доставит на МКС около 700 килограммов груза, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа.