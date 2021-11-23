Певица Луна рассказала о попытках Бардаша склонить ее к групповому сексу

Певица Луна (настоящее имя — Кристина Герасимова) рассказала, что ее бывший супруг, музыкант и продюсер Юрий Бардаш пытался склонить ее к групповому сексу. В опубликованном на YouTube интервью Ксении Собчак артистка заявила, что муж плюнул ей в лицо, услышав отказ.

По словам Луны, инцидент произошел во время гастролей созданной Бардашем группы «Грибы». Она отметила, что у бывшего мужа была навязчивая идея устраивать оргии, к которым он пытался склонить супругу. «Я даже в какой-то момент переживала и думала о том, что, может, это надо сделать», — поведала артистка.

«В ответ на мое несогласие он мне просто плюнул в лицо», — рассказала певица. Она добавила, что после этого пара рассталась навсегда, а Луна подала на развод.

В 2018 года Бардаш заявил, что Луна ушла от него к музыканту из ее коллектива Александру Волощуку. Продюсер обратился к новому возлюбленному певицы, пообещав, что та «нагуляется, напрыгается и вернется в семью». Он признался, что сам изменял Луне, назвав это «внутренними проблемами».